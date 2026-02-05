Trump will neuen Atomvertrag

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wirbt nach dem Ende des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den USA für ein neues Abkommen. Nuklearexperten sollten an einem verbesserten und moderneren Vertrag arbeiten, der lange in die Zukunft reichen könne, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der bisherige Vertrag New Start war 2010 zwischen den USA und Russland geschlossen worden und lief am Donnerstag offiziell aus.

Wer genau an der Ausarbeitung eines neuen Vertrages beteiligt sein sollte, also Russland und die USA oder darüber hinaus auch andere Staaten - dazu machte Trump keine genauen Angaben. Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte allerdings vor Journalisten angesprochen auf Trumps Post, man werde mit den Russen weiterhin diskutieren.