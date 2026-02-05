    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bitcoin fällt unter 64.000 US-Dollar - 'Toxische Mischung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt unter 64.000 US-Dollar, tiefster Stand 2024.
    • Seit Jahresanfang hat Bitcoin etwa ein Viertel verloren.
    • Zinsängste und Gewinnmitnahmen belasten den Markt.
    Bitcoin fällt unter 64.000 US-Dollar - 'Toxische Mischung'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW York (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Donnerstag im Verlauf unter 64.000 US-Dollar gerutscht. So tief hatte er zuletzt 2024 notiert. Seit Jahresanfang hat die bekannteste Kryptowährung damit etwa ein Viertel verloren. Eine toxische Mischung aus Zinsängsten, der Auflösung hoch gehebelter Positionen und Gewinnmitnahmen treibe Investoren in die Flucht, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Viele Marktteilnehmer stünden vor der schwierigen Entscheidung, an ihren Positionen festzuhalten oder angesichts der zunehmenden Unsicherheit die Reißleine zu ziehen.

    Der Wert des Bitcoin war im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent gefallen. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

    Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt - so lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben./he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
