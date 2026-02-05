Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 1
Performance 1M: -26,47 %
Performance 1M: -26,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 6,5% und liegt nun unter 200 Dollar. Anleger sind besorgt über den Druck im Software-Sektor durch KI-Anwendungen und sehen die nächste Unterstützung bei 140 Dollar. Das KGV von 25 wird als hoch erachtet, jedoch wird eine Verbesserung erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salesforce eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 2
Performance 1M: -17,88 %
Performance 1M: -17,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen gab es eine negative Kursentwicklung, was zu Pessimismus führte. Einige Nutzer äußern Bedenken über die Abhängigkeit von US-Technologien und die Möglichkeit, dass Unternehmen auf Alternativen wie Linux umsteigen. Dennoch wird die positive Rolle von Microsofts Subscription-Modellen und KI-Integration hervorgehoben, während gleichzeitig Sorgen über die hohe Bewertung und Unsicherheiten in der Cloud bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Amazon
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 3
Performance 1M: -3,71 %
Performance 1M: -3,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD und einen Umsatz von 211,44 Milliarden USD, was positiv ist. Dennoch gibt es Bedenken über die hohe Volatilität der Aktie und die Rendite der massiven Investitionen in KI. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang und anschließenden Anstieg, was die Unsicherheit unter den Anlegern widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Amazon eingestellt.
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 4
Performance 1M: -21,39 %
Performance 1M: -21,39 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 5
Performance 1M: +15,18 %
Performance 1M: +15,18 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 6
Performance 1M: -3,54 %
Performance 1M: -3,54 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 7
Performance 1M: +12,96 %
Performance 1M: +12,96 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 8
Performance 1M: -4,53 %
Performance 1M: -4,53 %
Travelers Companies
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 9
Performance 1M: +5,20 %
Performance 1M: +5,20 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 10
Performance 1M: +15,14 %
Performance 1M: +15,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte