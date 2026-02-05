Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Salesforce

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Salesforce im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 6,5% und liegt nun unter 200 Dollar. Anleger sind besorgt über den Druck im Software-Sektor durch KI-Anwendungen und sehen die nächste Unterstützung bei 140 Dollar. Das KGV von 25 wird als hoch erachtet, jedoch wird eine Verbesserung erwartet.