Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -16,80 %
Platz 1
Performance 1M: -35,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 300%, und viele Anleger äußern Besorgnis über die 8 Mrd. Dollar Buchverluste. Während einige auf eine technische Gegenbewegung hoffen, bleibt die Skepsis gegenüber der langfristigen Strategie. Die Cash-Reserven könnten eine Insolvenz verhindern, jedoch hängt die Erholung stark von der Bitcoin-Preisentwicklung ab.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: +15,47 %
Platz 2
Performance 1M: -18,98 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -9,38 %
Platz 3
Performance 1M: -21,68 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -8,45 %
Platz 4
Performance 1M: -17,84 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -8,06 %
Platz 5
Performance 1M: -33,26 %
Palantir
Tagesperformance: -7,54 %
Platz 6
Performance 1M: -24,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 10%. Anleger äußern Bedenken über das hohe KGV von 58 und die Diskrepanz zwischen guten Unternehmenszahlen und der Kursentwicklung. Technische Analysen bestätigen einen Abwärtstrend, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Zscaler
Tagesperformance: -7,44 %
Platz 7
Performance 1M: -23,03 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -7,11 %
Platz 8
Performance 1M: -29,65 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 9
Performance 1M: -37,21 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -6,57 %
Platz 10
Performance 1M: -15,25 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 11
Performance 1M: -18,52 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 12
Performance 1M: -17,33 %
Broadcom
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 13
Performance 1M: -12,67 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 14
Performance 1M: -6,81 %
Amazon
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 15
Performance 1M: -3,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD und einen Umsatz von 211,44 Milliarden USD, was positiv ist. Dennoch gibt es Bedenken über die hohe Volatilität der Aktie und die Rendite der massiven Investitionen in KI. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang und anschließenden Anstieg, was die Unsicherheit unter den Anlegern widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Amazon eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 16
Performance 1M: -15,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices (AMD) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen war die Kursentwicklung negativ, was auf Nervosität im Markt hinweist. Die hohe Bewertung (Forward KGV von 38) sorgt für Bedenken, während einige Anleger das langfristige Potenzial im Datencenter-Bereich betonen. Insgesamt herrscht eine zurückhaltende Stimmung unter den Käufern im Tech-Sektor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 17
Performance 1M: -42,79 %
Microsoft
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 18
Performance 1M: -17,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen gab es eine negative Kursentwicklung, was zu Pessimismus führte. Einige Nutzer äußern Bedenken über die Abhängigkeit von US-Technologien und die Möglichkeit, dass Unternehmen auf Alternativen wie Linux umsteigen. Dennoch wird die positive Rolle von Microsofts Subscription-Modellen und KI-Integration hervorgehoben, während gleichzeitig Sorgen über die hohe Bewertung und Unsicherheiten in der Cloud bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 19
Performance 1M: +44,63 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 20
Performance 1M: -24,44 %
Adobe
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 21
Performance 1M: -19,58 %
Workday (A)
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 22
Performance 1M: -20,58 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 23
Performance 1M: +21,84 %
Cintas
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 24
Performance 1M: +3,36 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 25
Performance 1M: +8,62 %
