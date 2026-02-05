Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -20,18 %
Platz 1
Performance 1M: -16,68 %
McKesson
Tagesperformance: +14,94 %
Platz 2
Performance 1M: +17,49 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: -12,39 %
Platz 3
Performance 1M: -22,22 %
Coinbase
Tagesperformance: -12,19 %
Platz 4
Performance 1M: -40,70 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: -11,69 %
Platz 5
Performance 1M: +16,33 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -11,58 %
Platz 6
Performance 1M: +18,13 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -10,31 %
Platz 7
Performance 1M: -28,46 %
Cardinal Health
Tagesperformance: +9,97 %
Platz 8
Performance 1M: +11,63 %
Tapestry
Tagesperformance: +9,68 %
Platz 9
Performance 1M: +11,09 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -9,53 %
Platz 10
Performance 1M: +4,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Nach einer Kurssteigerung von 10% in den letzten 14 Tagen wird ein Widerstand bei 34 USD erwartet, dessen Überwindung zu einem Anstieg auf 38 USD führen könnte. Die positiven Quartalszahlen und ein niedriges KGV von 11,6 stärken das Vertrauen in die Aktie, während die 30 USD als möglicher Boden angesehen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -9,45 %
Platz 11
Performance 1M: -21,84 %
The Hershey
Tagesperformance: +9,29 %
Platz 12
Performance 1M: +22,74 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -9,23 %
Platz 13
Performance 1M: -38,16 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -8,98 %
Platz 14
Performance 1M: -10,41 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -8,50 %
Platz 15
Performance 1M: -17,84 %
Corpay
Tagesperformance: +8,43 %
Platz 16
Performance 1M: +7,00 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -7,72 %
Platz 17
Performance 1M: +2,61 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -7,50 %
Platz 18
Performance 1M: -29,65 %
ServiceNow
Tagesperformance: -7,40 %
Platz 19
Performance 1M: -31,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu ServiceNow im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Analysten von Citigroup heben das Kursziel auf 237 USD an, was ein starkes Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Finanzkennzahlen übertreffen die Erwartungen, jedoch wird die Aktie durch den Abwärtstrend von SAP belastet. In den letzten 14 Tagen hat sich die Kursentwicklung negativ ausgewirkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Palantir
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 20
Performance 1M: -24,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 10%. Anleger äußern Bedenken über das hohe KGV von 58 und die Diskrepanz zwischen guten Unternehmenszahlen und der Kursentwicklung. Technische Analysen bestätigen einen Abwärtstrend, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Palantir eingestellt.
Newmont Corporation
Tagesperformance: -7,27 %
Platz 21
Performance 1M: +11,37 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -7,16 %
Platz 22
Performance 1M: -29,82 %
Crown Castle
Tagesperformance: -7,07 %
Platz 23
Performance 1M: -12,97 %
Oracle
Tagesperformance: -6,92 %
Platz 24
Performance 1M: -31,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist angespannt. Die Aktie schwankte zwischen 130 und 148 Euro, während Bedenken über einen 300-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI und mögliche Stellenstreichungen die Stimmung belasten. Analysten warnen vor einer Cashflow-Krise, da Oracle 40% Vorauszahlungen von Kunden fordert. Die Unsicherheit über die Finanzierung der KI-Infrastruktur und die Reaktion der Kreditmärkte verstärken die Sorgen um die Zukunft des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.
Cencora
Tagesperformance: +6,89 %
Platz 25
Performance 1M: -3,20 %
Block (A)
Tagesperformance: -6,80 %
Platz 26
Performance 1M: -18,95 %
Align Technology
Tagesperformance: +6,49 %
Platz 27
Performance 1M: +14,04 %
Equifax
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 28
Performance 1M: -15,62 %
Aflac
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 29
Performance 1M: +7,36 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 30
Performance 1M: -7,16 %
DaVita
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 31
Performance 1M: +30,89 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 32
Performance 1M: -6,81 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 33
Performance 1M: +4,91 %
PTC
Tagesperformance: +4,51 %
Platz 34
Performance 1M: -11,36 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 35
Performance 1M: +12,72 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 36
Performance 1M: +18,70 %
Globe Life
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 37
Performance 1M: +9,28 %
Baxter International
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 38
Performance 1M: +11,44 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 39
Performance 1M: -2,51 %
