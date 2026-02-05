ANALYSE-FLASH
RBC belässt Enel nach Zahlen auf 'Underperform'
- RBC stuft Enel auf "Underperform" ein, Kursziel 8 Euro.
- Kennzahlen entsprechen den Konsensschätzungen.
- Studie von Fernando Garcia am 05.02.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Alles in allem hätten die wichtigsten Kennziffern des italienischen Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 9,316 auf Tradegate (05. Februar 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +4,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 94,35 Mrd..
Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +8,28 %/-2,54 % bedeutet.
