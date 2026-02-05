RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 125,5 auf Tradegate (05. Februar 2026, 21:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 72,87 Mrd..

Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 133,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +6,19 %/+11,78 % bedeutet.