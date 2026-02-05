ANALYSE-FLASH
RBC belässt Vinci nach starken Jahreszahlen auf 'Outperform'
- RBC stuft Vinci auf "Outperform" mit 140 Euro ein.
- Rekordfreier Barmittelzufluss von 7 Milliarden Euro.
- Prognose für 2026: 6 Milliarden Euro FCF erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern habe einen rekordhohen freien Barmittelzufluss (FCF) von 7 Milliarden Euro erzielt und damit die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vinci für 2026 weiter wachsende Umsätze und Gewinne prognostiziert und eine erste FCF-Prognose für 2026 von 6 Milliarden Euro abgegeben. Diese liege ebenfalls deutlich über der Konsensprognose./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:04 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 125,5 auf Tradegate (05. Februar 2026, 21:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um +4,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 72,87 Mrd..
Vinci zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 133,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +6,19 %/+11,78 % bedeutet.
