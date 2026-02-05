JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 46,25 auf Tradegate (05. Februar 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 45,39 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+16,76 % bedeutet.