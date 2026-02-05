ATOSS Software Aktie steigt um +2,88 % - 05.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ATOSS Software Aktie. Mit einer Performance von +2,88 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ATOSS Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,02 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,60€, mit einem Plus von +2,88 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ATOSS Software ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Arbeitszeit- und Personalplanung, bekannt für innovative Technologien und starke Kundenorientierung. Hauptprodukte sind Software für Workforce Management und Zeitwirtschaft. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum und expandiert international. Wichtige Konkurrenten sind SAP, Kronos und Workforce Software. ATOSS punktet mit hoher Anpassungsfähigkeit und einem umfassenden Produktportfolio.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ATOSS Software Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -24,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ATOSS Software Aktie damit um -13,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ATOSS Software eine negative Entwicklung von -26,39 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

ATOSS Software Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,53 % 1 Monat -25,15 % 3 Monate -24,35 % 1 Jahr -28,38 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,39 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich zweigeteilt: Während deutsche Indizes nur moderat nachgeben und Tech-Werte Stärke beweisen, geraten vor allem die großen US‑Indizes deutlich unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 05.02.2026 im TecDAX.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf die KI-Sorgen der Anleger und den entsprechenden …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. SAP notiert im Minus, mit -0,08 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -6,63 %.

ATOSS Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.