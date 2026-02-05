ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight' - Ziel 350 Kronen
- JPMorgan stuft Novo Nordisk auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Novo Nordisk liegt bei 350 Kronen.
- Hims' Produkt könnte rechtlich angefochten werden.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen belassen. Analyst Richard Vosser beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit der Ankündigung des US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers, eine Kopie der Wegovy-Pille von Novo Nordisk anzubieten. Vosser geht davon aus, dass der dänische Pharmakonzern gute rechtliche Möglichkeiten habe, damit das Produkt vom Markt genommen wird. Zudem dürfte die Gesundheitsbehörde FDA angesichts der Tatsache, dass Hims' Produkt "eindeutig gegen die US-Arzneimittelvorschriften verstößt", ausreichend Anreize haben, Maßnahmen zu ergreifen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:06 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,94 % und einem Kurs von 37,04 auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -27,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 124,86 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 359,63DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +630,37 %/+1.184,91 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 350 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Novo Nordisk eingestellt.
1. Das "Übergangsjahr" 2026 verstehen
Ja, Novo hat einen Umsatzrückgang von bis zu 13 % prognostiziert, so baut der neue CEO einen Raum für gute Nachrichten in der Zukunft.
Es ist kein "Abbruch" der Story, sondern ein strategisches Manöver. Novo tauscht gerade Preis gegen Volumen.
Ziel: Marktanteile sichern, bevor Generika und Konkurrenten den Massenmarkt fluten.
Ergebnis: Wer jetzt hält, sitzt auf einem Unternehmen, das seine Basis massiv verbreitert, auch wenn die Marge kurzfristig unter dem Preiskampf leidet.
2. Der "Ofen-Effekt": Die Pille als Gamechanger
Im Januar ist die Wegovy-Pille in den USA gestartet. Das ist kein Strohfeuer, sondern der Beginn einer neuen Phase:
Die Pille braucht keine Kühlkette und keine Spritzen-Abfüllung (unser bisheriger Flaschenhals!).
Wir sehen hier den "Ofen-Effekt": Die Markterschließung heizt sich jetzt erst richtig auf. Über die nächsten 2 bis 3 Jahre wird diese einfache Einnahmeform den Massenmarkt (über 100 Mio. potenzielle Kunden allein in den USA) viel tiefer durchdringen als die Spritze es je konnte.
3. Rendite-Check: Rebound & Dividende
Bei einem Mittelwert von ca. 50 € (wie in meinem Fall) ist die Lage alles andere als düster:
Dividende: Im März/April steht die nächste Ausschüttung an (erwartet ca. 1,14 $ pro Aktie). Das ist ein stabiler Cashflow, der das Warten versüßt.
Rebound-Potenzial: Die aktuelle Bewertung ist fundamental günstig. Sobald die ersten Quartalszahlen 2026 zeigen, dass der Volumen-Plan aufgeht, ist ein Rücklauf Richtung 60–70 € auf Sicht von 18 Monaten absolut realistisch.
Mein Fazit:
Novo Nordisk ist über längerfristig betrachtet ein Kraftpaket. Ein schlechter Ausblick für ein einzelnes Jahr ändert nichts an der Dominanz in einem globalen Megamarkt. Ich lasse die Position laufen und setze auf die "Pillen-Dynamik" und die solide Dividende. Geduld ist hier die beste Renditequelle.
Also dass eine Preissenkung von 1000$ auf 400$ für die Spritze sowie 150$ für die Wegovy Pille kein großes Umsatzwachtum auslösen, ist absehbar gewesen - keiner kann behaupten, das Thema wäre nicht hier im Forum behandeln worden.
Es sollte also nicht sonderlich überraschen, dass die ebenfalls vom Morning Star hier behandelten Prognosen für 2026 zutreffend sein könnten.
Demnach ist 2026 ein Konsolidierungsjahr und 2027 geht es dann langsam wieder mit moderatem Wachstum weiter…
Ich halte 40€ pro Aktie oder weniger für keinen fairen Kurs, sondern für eine mittelfristig gesehen gute Einstiegsmöglichkeit. Mit jedem Einstieg sind natürlich Risiken verbunden…
Aber die Euphorie, die hier bei 20.000 Verschreibungen der Pille aufgekommen ist, war offenbar viel zu optimistisch…
Wie schützt sich Novo Nordisk eigentlich gegen Generika?
1. Der Zeitplan der Patente:
Das Kernpatent für den Wirkstoff Semaglutid ist in den großen Märkten wie den USA und Europa noch bis 2031/2032 sicher geschützt. Lediglich in China wackelt die Mauer ab 2026, was dort bereits für Druck sorgt. Aber: Novo hat vorgesorgt.
2. Strategisches „Evergreening“ durch die Pille:
Indem Novo jetzt massiv auf die orale Form (Wegovy-Pille) umstellt, schaffen sie eine neue Patent-Ebene. Während die Patente für die Injektionslösung irgendwann auslaufen, sind die spezifischen Verfahren, um Semaglutid stabil durch den Magen in den Blutkreislauf zu bringen (die sogenannte SNAC-Technologie), durch neue, separate Patente geschützt.
Wer 2032 ein Generikum bringen will, darf vielleicht die Spritze kopieren, aber nicht die (viel beliebtere) Pille.
3. Die Preis-Barriere (Wirtschaftliche Abwehr):
Das ist der Punkt, den kaum jemand auf dem Schirm hat:
Produktionskosten: Wie wir im letzten Post gesehen haben, ist die Pille in der Herstellung extrem günstig, da die teure Hardware (Pens) und die Kühllogistik wegfallen.
Markteintrittsbarriere: Wenn Novo den Preis der Pille bis 2032 kontrolliert absenkt, entzieht das den Generika-Herstellern die Geschäftsgrundlage. Warum sollte eine Firma Hunderte Millionen in eine Generika-Fabrik für Spritzen investieren, wenn das Markenprodukt von Novo als Pille bereits zu einem Preis im Markt ist, der kaum noch Gewinnspanne für Nachahmer lässt?
Fazit:
Die Pille ist nicht nur ein Komfort-Produkt für Patienten, sondern eine strategische Waffe. Sie verlängert den effektiven Schutzraum weit über das Jahr 2032 hinaus und macht den Markteintritt für Generika wirtschaftlich unattraktiv. Novo baut hier keinen Zaun, sondern eine unüberwindbare Mauer.