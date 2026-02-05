Wirtschaft
US-Börsen geben deutlich nach - Panik-Verkäufe beim Bitcoin
Panik-Verkäufe gab es bei den Krypto-Währungen, allen voran beim Bitcoin, der im Tagesverlauf rund 12 Prozent einbüßte. Hier scheinen viele Investoren und auch Privatanleger jetzt aussteigen und die kräftigen Gewinne der letzten Jahre um jeden Preis wenigstens zum Teil noch sichern zu wollen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1780 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8489 Euro zu haben.
Der Goldpreis war ebenfalls stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.804 US-Dollar gezahlt (-3,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 131,12 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank auch noch stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,37 US-Dollar, das waren 209 Cent oder 3,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Monatsbericht Januar 2026
Käufe:
Red Elektrika (erneuter Zukauf zu Handelszwecken)
Murapol (wollte eh Polen verstärken)
Tonnellerie Francois F (Nach Teil-Vk zu 18,30 nun der Rk zu 16,87; Spekulation der Verbilligung aufgegangen; warum nur sind alle Franzosen Aktien so schwach?)
Verkäufe:
DroneShield (250 Stücke hatte ich vom letzen Handel, diesmal hatte ich das Glück ganz weit unten erneut zu kaufen und legte den VK mit über 140 % fest; 1000 sind nun der Rest; mein Einstand und ein wenig Gewinn sind in der Kasse; ob diese Aktie nun bald bei ,80 € oder 5 € steht weiß ich nicht, wird jedoch nun ganz locker abgewartet)
Vodafon Group(Teilverkauf der Nachkaufmenge; Handel 2021 erfolgreich; erneut gekauft 2022 /23 wegen der 6,6% Dividende, welche dann nach langer Ankündigung gekürzt wurde auf 3,3% ; leider nicht ganz im Tief nachgekauft; dieser spätere Nachkauf wird nun zum alten Preis hergegeben. Damit die Gewichtung angepasst. Glücklich bin ich mit dieser Aktie somit immer noch nicht.
WT PHYSICAL SILVER (Verkauf von 50 % zur Gewinnmitnahme; Grund Umstellung der Indizes und Verkaufserwartung der ETF´s)
WT PHYSICAL SILVER ( Verkauf der Hälfte der verbliebenen Position, Grund: Gewinnmitnahme bei Kursverdopplung bei Fahnenstange)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
VERMILION ENERGY INC, Pepsico, Red Elektrika, CAPITAL STHWEST CORP, Altria Groupe, AGNC Investment, Philip Morris International, FMC Corp, Opera ADR, Vale, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Fortitude Gold, Annaly Capital Management
Sowie die Reste von
Simon Property Group (Reit), UGI, Iron Montain, Merck Co, GSK, Legett & Platt, Royal Gold, Snam,
Was noch geschah:
Hamburger Hafen und Logistik AG (Reste) : Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE übermittelt Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der HHLA : na endlich; da warte ich bis zum raus wegen der Möglichkeit der Nachzahlung in 3 bis 7 Jahren.
Meine BMW VZ (Reste) sollen zu Stämmen werden
Fortitude Gold (FTCO) wurde hier von mir vorgestellt. Nach einer 75 %igen Dividendenkürzung sackte der Kurs durch; Nun wurden gerade die Inbetriebnahme von 3 Minen angekündigt in Q1 2026; das ist etwas großspurig, da man damit nur drei genehmigte Abbaugebiete meint, die dann in der Nähe in einer gemeinsamen Laugungsanlage verarbeitet werden. Die Verarbeitung der früheren Reste hat jedoch nun ein Ende und ich erwarte neben einer leicht höheren Menge und Goldgehalte auch das Aufhäufen von Restabraum als Reserve. Die Produktions- und Verkaufsmenge sollten somit wachsen und bisher wurde eine sehr erfreuliche Dividendenpolitik verfolgt. Weitere Genehmigungen will man nun zur Sicherheit der Zukunft besorgen. Derzeit ist die Dividende mit 0,01 $ pro Monat dem Gewinn angepasst und in den Prozenten recht dürftig.
AMCOR PLC hat einen Reverse-Split zum 2026 01 13 von 1 : 5
Der kumulative Jahresertrag liegt 7,76%
Die Bargeld Quote bei rund 1,2%
Die Dividende liegt nun Unterhalb des VJ (rund 11%)
( das liegt noch an Birchcliffs letzte Zahlung und die laufende Kürzung von Fortitude)
ich mag diese berichte ..denn hier werden auch verluste + minus zahlen angegeben + nicht verschwiegen ...ich liebe diesen sred!!!!!💕
Dividenden-Depot vonHS im Januar 2026
Was hat sich im Depot getan...?
Mini-Fazit: Ein volatiler Monat mit starken Einzelbewegungen und neuen Jahreshöchstständen.
Die Weltlage blieb auch 2026 unruhig – Venezuela, Grönland, neue Zölle, Davos – doch zunächst spiegelte sich das nicht im Depot wider. Zwei Wochen lang stiegen die Kurse kontinuierlich, bevor neue US‑Zollandrohungen mehr als die Hälfte der Jahresgewinne wieder auslöschten. Nach Davos folgte ein erneuter Anstieg auf ein neues Jahreshoch von 5,73 %, das am letzten Handelstag jedoch nicht gehalten wurde.
Auffällige Einzelbewegungen im Januar 2026:
- Intel Corp.: +10% nach CEO mit Trump, weitere +10% vor den Zahlen, dann -20% wegen des durch Kapazitätsengpässe belasteten Ausblicks, zum Monatsende erneut +10% an einem Tag – ein Paradebeispiel für extreme Volatilität!
- SES SA: Tagesbewegungen von über +10% und mehr als -10%.
- DWS Group GmbH & Co. KGaA: über +10% nach starken Zahlen und erhöhtem Dividendenvorschlag.
- Verizon Communications Inc.: ebenfalls über +10% nach guten Zahlen.
- Wacker Neuson SE: über -20 % nach abgesagten Übernahmegesprächen.
Erfreulich: der Buchgewinn überschritt schon in den ersten starken Januar-Tagen erstmals die Marke von +25.000,00 €. Die Depotentwicklung laut Divvydiary lag zum Monatsende erstmals über +25% im grünen Bereich.
Wie sah der Cash-Flow aus...?
Mini-Fazit: Der Cashflow war solide, aber durch Vorabpauschalen und eine fehlende Dividende gedrückt.
Ein Nachtrag aus dem Dezember 2025 zur Sammlung Meilensteine: Ares Capital Corp. wurde nach 28 Mini-Sparplan-Ausführungen mein viertes quartalsweise ausschüttendes Wertpapier mit zweistelligem Nettobetrag pro Quartal.
Der Januar 2026 überschritt trotz Gegenwinds die Marke eines dreistelligen Monatsertrags. Die Dezember-Dividende von Petroleo Brasileiro SA fiel – anders als im Vorjahr – tatsächlich in den Dezember 2025 und fehlte daher im Januar 2026. Da sie inzwischen weniger als ein Fünftel der Vorjahresausschüttung beträgt, hätte das den Monats-Cashflow nur gering beeinflusst. Belastend wirkten die steuerlichen Vorabpauschalen auf den Monats-Ertrag. Für 6 (4) ETFs und einen (0) Fonds wurden Steuern einbehalten, wodurch der Monatsertrag ein Drittel unter dem des Vorjahres lag.
Bereinigt um die Petrobras-Dividende vom Januar 2025 und die Vorabpauschalen 2025 und 2026 ergibt sich ein starkes Bild. Der Monatsertrag stieg im Jahresvergleich um 65,97 € (+103,10 %) auf 129,96 € - ein klarer Hinweis, dass das Depot strukturell weiter wächst.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260201113902-20260131-netto-kapitaleinkuenfte.jpg
Was machen die Erträge...?
Mini-Fazit: Manche Erträge stiegen leicht, getragen von Dividendenerhöhungen, aber die Dollarschwäche belastet weiterhin.
Der weitere Rückgang des US-Dollars wurde durch einige Dividendenanhebungen leicht abgedämpft, belastete aber weiterhin die Erträge.
Dividendenveränderungen:
- Medical Properties Trust Inc.: überraschende Anhebung der Quartals-Dividende beim eigentlich nicht so stabilen REIT um +0,01 $ (+12,5%) auf 0,09 $.
- Realty Income Inc.: gewohnte Anhebung beim Nr.1- REIT der monatlichen Ausschüttung um 0,0005 $ (+0,18%) auf 0,27 $ zum Quartalsbeginn.
- Main Street Capital Corp.: Der Unternehmensfinanzierer (BDC) hob wie gewohnt zum Halbjahresbeginn die monatliche Ausschüttung um 0,005 $ (+1,96%) auf 0,26 $ an. In den Wert investieren darf ich bei der Comdirect aus regulatorischen Gründen inzwischen aber schon seit einem Jahr nicht mehr...
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Der REIT senkte die Quartalsdividende wegen des Refinanzierungsdrucks (offiziell: "Liquiditäts- und Bilanz-Stärkung") deutlich um 0,60 $ (-45,45%) auf 0,72 $ und ist deswegen Aktionärsklagen ausgesetzt.
Die Einnahmen im Januar 2026 bestanden aus 13 (10) Dividenden, 6 (7) ETF-Ausschüttungen und keinem (0) Zinsertrag, aber 7 (4) Vorabpauschalen:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260201113825-20260131-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
Was macht die Rendite...?
Mini-Fazit: Die Rendite war außergewöhnlich stark und brachte das Depot auf neue Höchststände.
Die Entwicklung des Gesamtdepots bei comdirect (gerechnet ohne Kosten) stieg im ersten Monat des neuen Jahres kräftig auf +26,37% (20,15%) an. Bei Divvydiary berücksichtige ich weiterhin die Kosten, so dass sich das Depot seit Start tatsächlich mit +25,86% (19,44%) entwickelte. Mein gesamtes Vermögen kletterte diesmal richtig stark um +6,25% (0,84%). Betrachtet man ausschließlich die Depotentwicklung, gab es im Januar 2026 laut Divvydiary einen satten Vermögenszuwachs von +5,40% (+1,58%) für nur einen Monat.
Für die starke Depot-Entwicklung seit 01.01.2026 sind jetzt diese TOP-5-Aktien ursächlich:
Die bisherigen Highflyer des Jahres 2025 rutschen - bis auf einen Wert - aus den Top 5 nach unten, blieben aber alle mit grünen Vorzeichen im Depotranking. Am geringsten und nur auf Platz 6 (1.) fiel der bisherige Spitzenreiter ThyssenKrupp AG +21,74% zurück. Auf Platz 23 (2.) befindet sich nun Bilfinger SE +10,34%, auf Platz 74 (3.) Uniqua Insurance Group AG +1,69% und auf Platz 83 (4.) die Deutsche Bank AG +0,57%.
Die FLOP-5-Aktien in meinem Depot sind seit dem 01.01.2026 jetzt diese fünf Aktien als die größten Verlustbringer:
Auffällig: fast alle bisherigen Flop-5-Aktien drehten ins Plus und verbesserten sich deutlich im Ranking. Von unten gerechnet kletterte Dow Inc. +17,26% auf Platz 106 (4.) und Organon & Co. Inc. mit jetzt +15,38% auf Platz 104 (1.), was beide mit Rang 12 und Rang 14. fast in die TOP-5-Aktien gespült hätte. Ebenfalls deutlich verbesserten sich auf Platz 94 (5.) von unten Prospect Capital Corp. +10,10%, das ist jetzt Rang 24, und Alexandria Real Estate Equities Inc. +8,69% auf Platz 87 (2.), was nun Rang 31 von oben ist. Einizig Takkt AG blieb mit -2,16% auf Platz 15 (3.) noch weit von dieser Erholung entfernt.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
Die BIG-5-Aktien sind zum 31.01.2026 laut Divvydiary zusammen 33,02% (33,71%) schwer. Es sind weiterhin und ununterbrochen die bekannten fünf Aktien seit der ersten Erfasssung im Januar 2025 in leicht veränderter Reihenfolge zum Vormonat, wobei sich Allianz SE und Pampa Energia SA ADR negativ entwickelten:
Was machen die Ziele...?
Mini-Fazit: Zwei bis drei Ziele im Plan, eines nicht zu beurteilen.
- Monatlich positive Kapitalerträge: erfüllt, wenn auch geringer, als gedacht und im Vorjahr.
- Geldeingänge steigern: nominal nicht erfüllt, aber bereinigt um die Monatsverschiebungen bei den Ausschüttungen und die Vorabpauschale deutlich über Vorjahr.
- Anzahl der Geldeingänge erhöhen: Mit +2 erfüllt.
- Depot zum Jahresende im Plus : Vielleicht könnte Ihr das nachvollziehen, aber mit der Beurteilung dieses Ziels tue ich mich im Januar etwas schwer…
Gute Ideen und gute Kurse wünscht Euch
vonHS