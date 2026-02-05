    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wirtschaft

    US-Börsen geben deutlich nach - Panik-Verkäufe beim Bitcoin

    Foto: New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der Dow schloss bei 48.909 Punkten 1,2 Prozent schwächer, der Technologie-Index Nasdaq-100 bei 24.549 Punkten 1,4 Prozent im Minus und der breiter aufgestellte S&P 500 mit 6.798 Punkten ebenfalls 1,2 Prozent niedriger.

    Panik-Verkäufe gab es bei den Krypto-Währungen, allen voran beim Bitcoin, der im Tagesverlauf rund 12 Prozent einbüßte. Hier scheinen viele Investoren und auch Privatanleger jetzt aussteigen und die kräftigen Gewinne der letzten Jahre um jeden Preis wenigstens zum Teil noch sichern zu wollen.

    Hauen und Stechen gab es auch bei Amazon-Aktien, die nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen jäh um rund fünf Prozent nach unten gingen - und das, obwohl die Prognosen mehr oder weniger erfüllt wurden. Der Konzern macht längst einen Großteil seines Geschäftes nicht mehr mit dem Online-Versand, sondern mit dem Betrieb von Cloud-Dienstleistungen, und auch hier scheinen sich dank "KI" nun günstigere Alternativen aufzutun, so das Urteil mancher Marktbeobachter.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1780 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8489 Euro zu haben.

    Der Goldpreis war ebenfalls stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.804 US-Dollar gezahlt (-3,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 131,12 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank auch noch stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,37 US-Dollar, das waren 209 Cent oder 3,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
