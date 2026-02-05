JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kursziel für Qiagen von 57 auf 59 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Option einer Übernahme des Labordienstleisters und Diagnostikanbieters allem Anschein nach offen bleibe, habe er das Kursziel wegen einer höheren Übernahmeprämie hochgesetzt./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 43,35EUR auf Lang & Schwarz (05. Februar 2026, 23:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tycho Peterson
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
