LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories

Vancouver, Kanada – 5. Februar 2026 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (OTCPK: BBCMF) (FWB: N790, WKN: A41QA9) („LIR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Neuland Laboratories Limited („Neuland“) im Rahmen der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung zwischen den Parteien (siehe Pressemitteilung vom 8. Januar 2026) mit den Aktivitäten zur Peptidentwicklung in Phase 2 des Projekts begonnen hat.

Projektphase 2 der Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und die Optimierung zelldurchdringender Peptide der nächsten Generation, die die transdermale Verabreichungsplattform von LIR unterstützen sollen. Aufbauend auf dem erfolgreichen Abschluss der Synthesearbeiten in Projektphase 1 umfasst das aktuelle Programm eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse (SAR), um die Entwicklung von Peptidkandidaten der dritten Generation mit verbesserter Leistung und besserem Herstellungspotenzial voranzutreiben.

Das Programm der Projektphase 2 dient der Erforschung einer Reihe von synthetischen Varianten, die aus den führenden Protamin-basierten Sequenzen von LIR abgeleitet wurden. Das Ziel ist, optimierte Kandidaten zu identifizieren, die eine starke transdermale Transportaktivität aufweisen und gleichzeitig die Syntheseeffizienz und Flexibilität der Formulierung verbessern.

Neuland und LIR arbeiten gemeinsam daran, repräsentative Peptidstrukturen zu verfeinern und priorisierte Syntheseziele für die anschließende Bewertung festzulegen. Die Ergebnisse dieser Entwicklungsphase sollen in zukünftige Synthese-, Formulierungs- und biologische Testprogramme einfließen.

„Der Übergang zur Entwicklungsarbeit der Projektphase 2 mit Neuland ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Umsetzung unserer Strategie der Peptidentwicklung“, sagte Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences. „Die Aktivitäten der Projektphase 1 sind angelaufen und dienen weiterhin der Validierung der praktischen Machbarkeit der zugrunde liegenden Chemie, während gleichzeitig die Schaffung grundlegender Bausteine für die weitere Evaluierung ermöglicht wird. Die nächste Projektphase konzentriert sich auf die Vertiefung unseres Verständnisses der Struktur-Wirkungs-Beziehungen, die eine entscheidende Rolle bei der rationalen Optimierung und Kandidatenauswahl spielen. Die Arbeit im Rahmen dieser Projektphase dient dazu, Entscheidungen in Bezug auf das Moleküldesign, Qualitätsmerkmale und Überlegungen zur zukünftigen Herstellbarkeit zu treffen und so das Programm für den Übergang in die nächsten Entwicklungsphasen vorzubereiten.“