    Über 100 % Kurspotenzial! Rohstoff-Perle Power Metallic Mines vor Börsengang in New York!

    Derzeit bietet sich die vielleicht letzte Chance, zu attraktiven Kursen bei dieser Rohstoff-Perle einzusteigen. Die Aktie von Power Metallic Mines ist nach erneut spektakulären Bohrergebnissen in den vergangenen Wochen endlich angesprungen. Die …

    Foto: esg-aktien.de
    Derzeit bietet sich die vielleicht letzte Chance, zu attraktiven Kursen bei dieser Rohstoff-Perle einzusteigen. Die Aktie von Power Metallic Mines ist nach erneut spektakulären Bohrergebnissen in den vergangenen Wochen endlich angesprungen. Die aktuellen Kapriolen an den Rohstoffmärkten haben für einen kurzen Rücksetzer gesorgt, der zum Einstieg oder Nachkauf genutzt werden könnte. Denn aus der mutmaßlichen Nickel-Lagerstätte ist ein Multi-Metall-Vorkommen aus Kupfer, Platin, Palladium, Kobalt, Gold und Silber mit Weltklasseformat geworden. Das Unternehmen plant den Börsengang in New York und Analysten sehen über 100 % Kurspotenzial.

