Krisengespräch zwischen USA und Iran im Oman geplant

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts einer drohenden Kriegsgefahr will der Iran an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Gespräche mit den USA aufnehmen. Außenminister Abbas Araghtschi kündigte an, dass die Atomverhandlungen um 10.00 Uhr (Ortszeit/7.00 Uhr MEZ) in der Hauptstadt Maskat beginnen sollen.

Aus Washington wurde das Treffen bestätigt. Nach Angaben einer hochrangigen US-Regierungsbeamtin nehmen der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teil.