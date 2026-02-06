    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Statistiker legen Zahlen für deutsche Exporte 2025 vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Exporte 2025: Dritter Rückgang in Folge.
    • Ausfuhren in die USA um fast 10% gesunken.
    • Starker Euro verteuert Waren auf Weltmärkten.
    Statistiker legen Zahlen für deutsche Exporte 2025 vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump, harte Konkurrenz aus China, starker Euro: Die deutschen Exporteure stehen auf den Weltmärkten unter Druck. Wie sich die Ausfuhren 2025 entwickelt haben, dazu legt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Zahlen vor.

    Nach bisherigen Erkenntnissen sind die deutschen Exporte 2025 das dritte Jahr in Folge gesunken - und zwar um 0,3 Prozent zum Vorjahr, wie die Statistiker nach ersten Zahlen Mitte Januar mitgeteilt hatten. Die Importe stiegen dagegen kräftig um 3,6 Prozent. Der Außenhandel steckt in der Dauerflaute: Schon 2024 waren die deutschen Exporte leicht zurückgegangen.

    Zollstreit mit Trump belastet schwer

    2025 ging es vor allem auf dem wichtigsten Exportmarkt Deutschlands, den USA, bergab. Die Ausfuhren nach Amerika brachen von Januar bis November 2025 um fast zehn Prozent ein. Zugleich läuft auch das Geschäft mit China nicht mehr so rund, da die Volksrepublik zum harten Wettbewerber für deutsche Firmen geworden ist, etwa bei Elektro-Autos.

    Gegenwind bekommen deutsche Exporteure zudem durch den starken Euro, der ihre Waren auf den Weltmärkten verteuert. Mit der unberechenbaren Politik von US-Präsident Donald Trump hat das Vertrauen in den Dollar gelitten, was den Dollar-Kurs sinken und den Euro aufwerten lässt. Zuletzt stieg der Euro zeitweise erstmals seit 2021 über die Marke von 1,20 Dollar - für die Exporteure ein Alarmzeichen./als/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Statistiker legen Zahlen für deutsche Exporte 2025 vor Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump, harte Konkurrenz aus China, starker Euro: Die deutschen Exporteure stehen auf den Weltmärkten unter Druck. Wie sich die Ausfuhren 2025 entwickelt haben, dazu legt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     