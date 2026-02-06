Statistiker legen Zahlen für deutsche Exporte 2025 vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump, harte Konkurrenz aus China, starker Euro: Die deutschen Exporteure stehen auf den Weltmärkten unter Druck. Wie sich die Ausfuhren 2025 entwickelt haben, dazu legt das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Zahlen vor.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die deutschen Exporte 2025 das dritte Jahr in Folge gesunken - und zwar um 0,3 Prozent zum Vorjahr, wie die Statistiker nach ersten Zahlen Mitte Januar mitgeteilt hatten. Die Importe stiegen dagegen kräftig um 3,6 Prozent. Der Außenhandel steckt in der Dauerflaute: Schon 2024 waren die deutschen Exporte leicht zurückgegangen.