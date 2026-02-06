Fischer-Gruppe trotzt Unsicherheiten und setzt auf Wachstum

WALDACHTAL (dpa-AFX) - Die für ihre Befestigungstechnik bekannte Unternehmensgruppe Fischer hat sich 2025 gut geschlagen. Das Familienunternehmen erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 1,05 Milliarden Euro trotz des Verkaufs des Autogeschäfts, teilte ein Sprecher in Waldachtal (Kreis Freudenstadt) mit. Der größte Bereich Befestigungssysteme legte dabei währungsbereinigt um drei Prozent zu. Angaben zum Gewinn wurden keine gemacht. 2024 hatte das Unternehmen beim Umsatz mit einem Plus von einem Prozent auf 1,11 Milliarden Euro abgeschlossen.

Für das laufende Jahr strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum an. Eine genaue Prognose wagte es nicht. Voraussichtlich werde 2026 das Wachstum von geopolitischen Rahmenbedingungen geprägt sein, die sich der unmittelbaren Einflussnahme der Industrie entzögen. Herausforderungen in Deutschland seien weiterhin die hohen Energiekosten und hohe bürokratische Hürden in der Europäischen Union.