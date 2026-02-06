    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    281 Aufrufe 281 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuerlicher Rückschlag - KI-Sorgen bleiben hartnäckig, Amazon-Rutsch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt am Freitagmorgen um 0,3 Prozent.
    • Amazon erwartet 11 Prozent Einbruch nach KI-Sorgen.
    • Anleger fordern schnellere Ergebnisse bei KI-Investitionen.
    DAX-FLASH - Neuerlicher Rückschlag - KI-Sorgen bleiben hartnäckig, Amazon-Rutsch
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Stabilisierungsversuch im Dax seit Donnerstagnachmittag zeichnet sich am Freitagmorgen wieder ein Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 24.407 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich bereits auf fast 24.272 Punkte abgesackt, fing sich dann jedoch knapp über dem bisherigen Jahrestief.

    Im nachbörslichen Handel zeigt sich mit dem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon nun aber, wie hartnäckig gerade die KI-Sorgen der Anleger sind. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.539,86€
    Basispreis
    2,97
    Ask
    × 8,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.218,31€
    Basispreis
    27,29
    Ask
    × 8,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit liegt Amazon noch über der bereits riesigen Zahl der Google-Mutter Alphabet vom Mittwoch. Alphabet-Aktien waren im Nasdaq tags zuvor zunächst um 8 Prozent abgesackt, holten die Verluste aber letztlich fast gänzlich auf. Nun zeichnet sich bei Amazon ein Einbruch um 11 Prozent ab.

    "Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stimmte der Jefferies-Branchenexperte Brent Thill mit Blick auf Amazon zu. Neben der Diskussion, ob und wann sich die immensen Investitionen in KI auszahlen, belastet viele Unternehmen auch das Thema KI-Konkurrenz./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 331,3 auf Nasdaq (06. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -3,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von -4,91 %/+20,75 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Neuerlicher Rückschlag - KI-Sorgen bleiben hartnäckig, Amazon-Rutsch Nach dem Stabilisierungsversuch im Dax seit Donnerstagnachmittag zeichnet sich am Freitagmorgen wieder ein Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     