Flughafen BER setzt Betrieb wetterbedingt weiterhin aus
Für Sie zusammengefasst
- Aktuell keine Starts und Landungen am BER möglich.
- Blitzeis und Eisregen verursachen Flugausfälle.
- Unklar, wann der Betrieb wieder aufgenommen wird.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER sind aktuell wegen Blitzeises und Eisregens weiterhin keine Starts und Landungen möglich. Es sei unklar, wann der Betrieb wieder starten könne, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Morgen./wpi/DP/zb
