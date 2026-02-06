Andritz: Positiver Ausblick mit vorläufigen 2025-Ergebnissen! (74 Zeichen)
Trotz herausforderndem Umfeld meldet ANDRITZ für 2025 robuste Auftragseingänge, stabile Profitabilität und setzt klare Weichen für weiteres Wachstum.
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
- Das Auftragseingang der ANDRITZ-Gruppe stieg 2025 auf 8,9 Mrd. EUR, ein Anstieg gegenüber 8,3 Mrd. EUR im Jahr 2024.
- Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,13, was auf eine starke Nachfrage hinweist.
- Trotz eines Umsatzrückgangs von 5 % auf ca. 7,9 Mrd. EUR blieb die vergleichbare EBITA-Marge stabil bei 8,9 %.
- Es wurden Kapazitätsanpassungen in den Geschäftsbereichen Pulp & Paper sowie Metals vorgenommen, während der Bereich Wasserkraft ausgebaut wird.
- Für 2026 erwartet ANDRITZ ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. EUR und eine EBITA-Marge zwischen 8,7 % und 9,1 %.
- Das Unternehmen zeigt sich trotz makroökonomischer Herausforderungen zufrieden mit den vorläufigen Ergebnissen und betont die solide Rentabilität.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 05.03.2026.
Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 75,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 75,60EUR das entspricht einem Minus von -0,36 % seit der Veröffentlichung.
-2,58 %
+2,65 %
+10,96 %
+16,99 %
+39,37 %
+35,13 %
+84,89 %
+85,04 %
+1.323,19 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte