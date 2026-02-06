    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAndritz AktievorwärtsNachrichten zu Andritz
    Andritz: Positiver Ausblick mit vorläufigen 2025-Ergebnissen! (74 Zeichen)

    Trotz herausforderndem Umfeld meldet ANDRITZ für 2025 robuste Auftragseingänge, stabile Profitabilität und setzt klare Weichen für weiteres Wachstum.

    Andritz: Positiver Ausblick mit vorläufigen 2025-Ergebnissen!
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
    • Das Auftragseingang der ANDRITZ-Gruppe stieg 2025 auf 8,9 Mrd. EUR, ein Anstieg gegenüber 8,3 Mrd. EUR im Jahr 2024.
    • Das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,13, was auf eine starke Nachfrage hinweist.
    • Trotz eines Umsatzrückgangs von 5 % auf ca. 7,9 Mrd. EUR blieb die vergleichbare EBITA-Marge stabil bei 8,9 %.
    • Es wurden Kapazitätsanpassungen in den Geschäftsbereichen Pulp & Paper sowie Metals vorgenommen, während der Bereich Wasserkraft ausgebaut wird.
    • Für 2026 erwartet ANDRITZ ein Umsatzwachstum auf 8,0 bis 8,3 Mrd. EUR und eine EBITA-Marge zwischen 8,7 % und 9,1 %.
    • Das Unternehmen zeigt sich trotz makroökonomischer Herausforderungen zufrieden mit den vorläufigen Ergebnissen und betont die solide Rentabilität.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 05.03.2026.

    Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 75,88EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 75,60EUR das entspricht einem Minus von -0,36 % seit der Veröffentlichung.


    Andritz

    -2,58 %
    +2,65 %
    +10,96 %
    +16,99 %
    +39,37 %
    +35,13 %
    +84,89 %
    +85,04 %
    +1.323,19 %
    ISIN:AT0000730007WKN:632305





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Trotz herausforderndem Umfeld meldet ANDRITZ für 2025 robuste Auftragseingänge, stabile Profitabilität und setzt klare Weichen für weiteres Wachstum.
