    Aktie stürzt zweistellig ab

    Strategy meldet massiven Quartalsverlust – Bitcoin-Crash reißt Milliardenloch

    Der Bitcoin-Crash trifft Strategy mit voller Wucht und beschert dem Unternehmen einen massiven Quartalsverlust, während auch die Aktie zweistellig ins Minus rutscht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Crash führt zu 12,6 Mrd. USD Verlust für Strategy
    • Aktie von Strategy bricht um 17% auf 107 USD ein
    • Management bleibt gelassen, sieht Bilanz als stabil an
    Aktie stürzt zweistellig ab - Strategy meldet massiven Quartalsverlust – Bitcoin-Crash reißt Milliardenloch
    Foto: Dall-E

    Der dramatische Kursverfall von Bitcoin hat die Quartalszahlen von Strategy überschattet und einen der größten Verluste in der Geschichte börsennotierter US-Unternehmen ausgelöst. Die Aktie des Bitcoin-Treasury-Spezialisten brach nach Vorlage der Zahlen um mehr als 17 Prozent ein und schloss bei 107 US-Dollar.

    Auslöser ist der jüngste Absturz von Bitcoin. Die Kryptowährung fiel zwischenzeitlich bis auf knapp 60.000 US-Dollar und notierte am Freitagvormittag bei etwa 65.700 US-Dollar – ein Minus von rund 6,6 Prozent innerhalb von 24 Stunden.

    Milliardenverluste durch Bitcoin-Bewertung

    Strategy meldete für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 12,6 Milliarden US-Dollar. Damit hat sich das Minus im Vergleich zum Vorjahresquartal, als noch rund 671 Millionen US-Dollar Verlust angefallen waren, nahezu verzwanzigfacht. Der operative Verlust belief sich auf rund 17,4 Milliarden US-Dollar und resultierte fast vollständig aus nicht realisierten Bewertungsverlusten auf die umfangreichen Bitcoin-Bestände.

    Nach Angaben des Unternehmens haben die marktbasierten Abschreibungen auf die Digital-Assets einen der größten Quartalsverluste ausgelöst, die jemals von einem US-börsennotierten Konzern ausgewiesen wurden. Analysten vergleichen die Dimension mit den Verlusten von Finanzinstituten wie AIG oder Fannie Mae während der Finanzkrise 2008.

    Aktie verliert Premium – Modell unter Druck

    Die Aktien von Strategy, die an der NASDAQ unter dem Kürzel MSTR gehandelt werden, haben damit einen Großteil ihres einstigen Bewertungsaufschlags verloren. Innerhalb eines Jahres ist der Kurs um mehr als 70 Prozent eingebrochen. Das Geschäftsmodell, bei dem das Unternehmen sein hohes Aktien-Premium nutzte, um frisches Kapital aufzunehmen und weitere Bitcoins zu kaufen, ist damit vorerst ins Stocken geraten.

    In diesem Quartal kündigte Strategy weder eine neue Kapitalerhöhung noch eine weitere Fremdfinanzierung an. Auch neue Vehikel zur Finanzierung zusätzlicher Bitcoin-Käufe blieben aus.

    Größter Bitcoin-Halter der Welt

    Strategy bleibt dennoch der mit Abstand größte börsennotierte Unternehmenshalter von Bitcoin. Das Unternehmen hält 713.502 BTC in seiner Bilanz. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten liegen bei rund 76.000 US-Dollar je Coin, was bei den aktuellen Kursen zu nicht realisierten Verlusten von mehr als 9 Milliarden US-Dollar führt.

    Noch vor wenigen Monaten, als Bitcoin zeitweise über 126.000 US-Dollar notierte, saß Strategy auf Buchgewinnen von mehr als 31 Milliarden US-Dollar. Der jüngste Kursrutsch hat diese Gewinne vollständig ausgelöscht.

     

    Management beschwichtigt

    Trotz der dramatischen Zahlen zeigte sich das Management demonstrativ gelassen. CEO Phong Le erklärte während der Telefonkonferenz, dass Bitcoin über Jahre hinweg auf rund 8.000 US-Dollar fallen müsste, bevor ernsthafte Probleme bei der Bedienung der Wandelanleihen drohten. Erst bei einem solchen Szenario entsprächen die Bitcoin-Reserven in etwa der Nettoverschuldung des Unternehmens.

    "In einem extremen Abwärtsszenario würden wir Alternativen wie eine Restrukturierung oder zusätzliche Eigen- oder Fremdfinanzierung prüfen", sagte Le. Aktuell sehe man die Bilanz jedoch als widerstandsfähig an.

    Saylor setzt auf Durchhalteparolen

    Auch Executive Chairman Michael Saylor blieb seiner Linie treu. Er betonte, dass die Strategie darauf ausgelegt sei, selbst extreme kurzfristige Volatilität auszuhalten. Auf der Plattform X kommentierte er die Situation lediglich mit einem knappen "HODL".

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
