Paukenschlag bei Toyota: CFO übernimmt das Steuer – Gewinnprognose angehoben

Sato, der erst 2023 das CEO-Amt übernommen hatte, wird künftig die neu geschaffene Position des Vice Chairman und Chief Industry Officer (CIO) übernehmen. In dieser Rolle soll er sich verstärkt auf branchenübergreifende Themen konzentrieren, während Kon die unternehmensinternen Aufgaben als CEO weiterführen wird.

Der größte Autohersteller der Welt gab am Freitag bekannt, dass CEO Koji Sato zurücktritt. Er wird durch Finanzvorstand Kenta Kon ersetzt. Es ist der zweite CEO-Wechsel in nur drei Jahren und könnte weitreichende Konsequenzen für die Japaner haben. Der Wechsel wird am 1. April 2026 vollzogen.

Anleger honorieren den Richtungswechsel mit Kursgewinnen. Die Toyota-Aktie legt am Freitag im Handel im Tokio um gut 2 Prozent zu. Auf Sicht von 12 Monaten konnten die Papiere rund 30 Prozent zulegen und hängten die deutschen Autobauer damit klar ab.

Die Neuausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und soll die Entscheidungsprozesse innerhalb des Unternehmens beschleunigen. "Wir haben die optimale Führungsstruktur geschaffen, um auf die sich ändernden Marktbedingungen zu reagieren", erklärte das Unternehmen nüchtern.

Gleichzeitig legte der Autobauer am Freitag seine Quartalszahlen vor und überraschte den Markt mit einer Anhebung der Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet nun einen operativen Gewinn von 3,8 Billionen Yen (24,26 Milliarden US-Dollar) für das Geschäftsjahr, was eine Steigerung von rund 12 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung darstellt. Diese Anpassung wird vor allem durch die Schwäche des Yen sowie durch Einsparmaßnahmen begünstigt, die die Auswirkungen von US-Zöllen auf Autos und Autoteile abmildern sollen.

Gleichzeitig kündigte Toyota an, dass das Unternehmen weiterhin die Übernahme von Toyota Industries vorantreiben möchte - ein weiteres Zeichen für die ambitionierten Unternehmenspläne von Toyota.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 20,21EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



