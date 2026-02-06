JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern habe 2025 solide abgeschlossen und der Ausblick auf 2026 umspanne die Markterwartungen, schrieb Laurence Alexander am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 390,5EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
