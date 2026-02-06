Doppeltop aufgestellt

Diese vorsichtige Haltung der Anleger führte dazu, dass der Index im jüngsten Handel unter das Verlaufstief aus Mitte September bei 24.647 Punkten gefallen ist. Damit verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Trendwende. An den aktuellen Rekordständen bei 26.182 Punkten könnte sich ein sogenanntes Doppelhoch herausbilden – ein Muster, das häufig eine größere Korrektur ankündigt.

Hinzu kommt die wachsende Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank. Die Nominierung von Kevin Warsh als neuer Fed-Chef hat die Erwartungen verändert. Er gilt als deutlich strenger als sein Vorgänger, weshalb Anleger nun mit langsameren oder geringeren Zinssenkungen rechnen. Gerade für wachstumsstarke Technologieaktien ist das ein schwierigeres Umfeld. Gleichzeitig ist an den Märkten eine klare Umschichtung zu beobachten: weg von riskanten Anlagen, hin zu defensiveren Werten. Auch das belastet den NASDAQ 100 zusätzlich.

Kurzfristig ist daher ein weiteres Nachgeben nicht ausgeschlossen. Ein mögliches erstes Ziel liegt beim Novembertief bei 23.854 Punkten, wo auch der 200-Tage-Durchschnitt verläuft. Sollte diese Marke ebenfalls unterschritten werden, würde sich das Doppelhoch klar bestätigen und weitere Verluste bis auf 22.222 Punkte wären denkbar.

Auf der anderen Seite ist eine technische Gegenbewegung nach oben nicht ausgeschlossen. Eine kurzfristige Erholung könnte den NASDAQ 100 noch einmal auf 25.002 Punkte oder sogar in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 25.370 Punkten führen. Nach aktueller Einschätzung dürfte darüber hinaus jedoch kaum noch Spielraum nach oben bestehen.

Insgesamt bleibt die Lage für US-Technologieaktien angespannt. Anleger agieren vorsichtiger, und die kommenden Wochen könnten für den NASDAQ 100 entscheidend werden.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 24.450 Punkten

Kursziel : 23.855 Punkte

Verlustbegrenzung : über 24.780 Punkten

Renditechance via DU70ZV : 105 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU22T3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.999,963 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 23.999,963 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.574,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 39,37 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU70ZV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,45 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.140,00 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 25.140,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.574,32 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.854 Punkte Hebel: 45,34 Kurschance: + 105 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.