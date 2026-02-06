Gelegenheit oder Falle?!

Allerdings belasten auch aktuelle Kontroversen rund um das Unternehmen. Palantir steht wegen seiner engen Zusammenarbeit mit der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE im Fokus politischer und gesellschaftlicher Kritik. Diese Zusammenarbeit rief insbesondere nach zwei umstrittenen tödlichen Vorfällen im Januar negative Reaktionen hervor und hat laut Marktberichten zu erhöhter Volatilität im Aktienkurs geführt. Einige Analysten und Marktbeobachter sehen darin einen belastenden Faktor, der das Vertrauen der Anleger beeinträchtigen kann.

Fundamental sieht die Zukunft für Palantir durchaus positiv aus: Das Unternehmen rechnet mittelfristig mit deutlich höheren Erträgen, als aktuell vom Markt erwartet werden. Diese Wachstumsfantasie wird vor allem durch starke Regierungsaufträge und den KI-Boom getragen, die dem Unternehmen in vergangenen Quartalen Rückenwind verliehen haben. Tatsächlich legte die Aktie kürzlich spürbar zu, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 überraschend stark ausgefallen sind und Umsatz wie Gewinn die Erwartungen übertroffen haben.

Aktuell bewegt sich der Kurs um eine wichtige Chartunterstützung bei 125,41 US-Dollar. Sollte dieser Bereich halten, könnte eine technische Gegenbewegung einsetzen, die den Kurs zunächst in Richtung 137,57 US-Dollar und später sogar bis zum 50-Wochen-Durchschnitt bei 145,76 US-Dollar treiben würde. Solche Bewegungen wären ein erstes Signal dafür, dass die bullische Grundtendenz fortbesteht.

Wird die Unterstützung jedoch nachhaltig unterschritten, droht ein stärkerer Rücksetzer. In diesem Fall könnten Kurse bis in den zweistelligen Bereich um 79,76 US-Dollar möglich werden – eine Entwicklung, bei der kurzfristige Verkäuferpositionen profitabel wären.

Alles in allem bleibt Palantir eine spannende, aber auch anspruchsvolle Aktie: Fundamentale Wachstumsperspektiven stehen politischen und marktpsychologischen Risiken gegenüber. Anleger sollten daher sowohl die Chancen als auch die Risiken sorgfältig abwägen.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order prüfen : 125,41 US-Dollar

Kursziel : 137,57/145,76 US-Dollar

Verlustbegrenzung : 120,00 US-Dollar

Renditechance via DY8FPX : 90 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Palantir Technologies Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8FPX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,34 - 1,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 115,3781 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 115,3781 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 130,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 145,76 US-Dollar Hebel: 8,08 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU70KC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,47 - 2,48 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 159,221 US-Dollar Basiswert: Palantir Technologies Inc. KO-Schwelle: 159,221 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 130,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,45 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

