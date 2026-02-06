DAX weiter unter Druck

Unabhängig davon zeigt sich der deutsche Aktienmarkt weiter angeschlagen. Der DAX ist unter seinen 50-Tage-Durchschnitt gefallen und damit erneut in seinen bestehenden Abwärtstrend zurückgekehrt. Von einer positiven oder gar bullischen Marktphase kann derzeit keine Rede sein.

Der für die aktuelle Geldpolitik wichtige Einlagensatz bleibt bei 2,00 Prozent. Der Hauptrefinanzierungszins wurde bei 2,15 Prozent und der Spitzenrefinanzierungszins bei 2,40 Prozent belassen. In ihrem Begleitstatement bekräftigte die EZB zudem, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert von 2 Prozent einpendeln dürfte.

Im Tagesverlauf testete der DAX ausgiebig das Vorwochentief bei 23.266 Punkten und konnte sich dort zunächst stabilisieren. Mit dem erneuten Eintritt in den Abwärtstrend haben sich die Risiken jedoch wieder deutlich erhöht. Sollte diese Marke fallen, wäre ein Rückgang bis auf 23.968 Punkte keine Überraschung.

Für eine spürbare Entspannung auf der Oberseite müsste der DAX dagegen mindestens über 25.200 Punkte steigen. Erst dann würde sich das Chartbild aufhellen und Kursgewinne in Richtung des Rekordhochs bei 25.507 Punkten ermöglichen. Gelingt auch dieser Ausbruch, wäre sogar ein weiterer Anstieg bis auf 26.000 Punkte denkbar.

Derzeit bleibt der Markt damit in einer heiklen Phase – Anleger bewegen sich sprichwörtlich auf der Rasierklinge.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.491 Punkten

123-Korrekturwelle scheint nicht ganz fertig zu sein

VDAX zieht wieder an

Fear& Greed Index bei 35 auf "Fear" und fallend!

Tagesanalyse: RSI: um 44 - Sell MACD: 50 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 38 auf "Fear" gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 24.870 / 24.940 / 25.070 und 25.197 Punkten, nach unten bei 24.380 / 24.266 / 24.153 und 23.968 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX zurück im Korrekturtrend VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (04. Februar 2026): Bei 18,87% (steigend) (Vortag: 18,19%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 2. Buy-Limit-Order bei 23.968 Punkten prüfen, Stopp bei 23.790 Punkten. Kursziel bei 24.480 Punkten 3. Stop-Buy-Order über 24.915 Punkten, Stopp bei 24.550 Punkten. Kursziele bei 25.197/25.507 Punkten - Hot-Stock! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5X2F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,43 - 8,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.646,71 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.646,71 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.491,07 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,95 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7UP6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,59 - 8,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.305,81 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.305,81 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.491,07 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,32 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.