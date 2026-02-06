Silberpreis im Höhenflug +1,73 % auf 72,13 USD

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 72,13. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 21,61232USD. Heute notiert Silber bei 72,13USD. Ihr Einsatz wäre nun 33.374,5USD wert – ein Zuwachs von +233,74 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Ansichten. Der Kurs hat in den letzten 14 Tagen eine volatile Entwicklung durchgemacht, wobei USD 75 als kritische Unterstützung gilt. Ein Rückgang auf USD 65 wird befürchtet, während Käufer bei Korrekturlevels aktiv sind. Langfristig wird ein Anstieg über frühere Höchststände prognostiziert, trotz kurzfristiger Risiken durch mögliche Margin-Erhöhungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.