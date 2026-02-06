UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern habe in einem ansonsten starken Gesamtjahr 2025 ein typischerweise schwaches Schlussquartal gehabt, schrieb Joshua Stone am Freitag im Resümee der Zahlen. Saisonale Effekte hätten auf dem Finanzmittelfluss gelastet./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 31,97EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28,5

Kursziel alt: 28,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

