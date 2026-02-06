UBS stuft Nestle auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Unter neuer Führung und angesichts der anhaltenden Debatte zu dem Thema steige die Wahrscheinlichkeit, dass der Lebensmittelkonzern seine gut 20-prozentige Beteiligung an L'Oreal tatsächlich in teilweise verkaufen werde, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 84,79EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
