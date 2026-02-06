UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMS-Osram von 14 auf 13,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs an Infineon verbessere die Finanzen des Unternehmens, schrieb Harry Blaiklock am Donnerstagabend. Der Bewertungsrückschlag sei ungerechtfertigt./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 8,90EUR auf Tradegate (05. Februar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.