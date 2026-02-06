UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Spector am Donnerstagabend. Das Wachstum werde sich 2026 beständig beschleunigen. Zusätzliches Potenzial würde eine allgemeine Konjunkturbelebung mit sich bringen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 390,8EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.