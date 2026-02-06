Amazon Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 06.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Amazon Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,99 % im Minus. Die Talfahrt der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 169,98€, mit einem Minus von -9,99 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Amazon Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,11 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,58 % verloren.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,66 % 1 Monat -15,15 % 3 Monate -22,11 % 1 Jahr -25,75 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Amazon-Aktie, die nach der Ankündigung von 200 Milliarden Dollar Investitionen um 9-10% gefallen ist. Die gemischten Geschäftszahlen und ein enttäuschender Ausblick sorgen für Unsicherheit unter den Anlegern. Es wird diskutiert, wann sich die hohen Ausgaben in Umsatzwachstum niederschlagen werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Bil. € wert.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Anleger wollten auch wegen der hohen Investitionen schnellere Ergebnisse, dass sich die Investitionen in Amazon Web Services (AWS) …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walmart, MercadoLibre und Co.

Walmart, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,41 %. JD.com notiert im Minus, mit -1,08 %. Alibaba Group legt um +0,15 % zu

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.