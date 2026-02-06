    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Amazon Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 06.02.2026

    Am 06.02.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um -9,99 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

    Amazon Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Amazon Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,99 % im Minus. Die Talfahrt der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 169,98, mit einem Minus von -9,99 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Amazon Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,11 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,58 % verloren.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,66 %
    1 Monat -15,15 %
    3 Monate -22,11 %
    1 Jahr -25,75 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Amazon-Aktie, die nach der Ankündigung von 200 Milliarden Dollar Investitionen um 9-10% gefallen ist. Die gemischten Geschäftszahlen und ein enttäuschender Ausblick sorgen für Unsicherheit unter den Anlegern. Es wird diskutiert, wann sich die hohen Ausgaben in Umsatzwachstum niederschlagen werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Bil. € wert.

    Silber, Metaplanet & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen …

    JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Anleger wollten auch wegen der hohen Investitionen schnellere Ergebnisse, dass sich die Investitionen in Amazon Web Services (AWS) …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walmart, MercadoLibre und Co.

    Walmart, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,71 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,41 %. JD.com notiert im Minus, mit -1,08 %. Alibaba Group legt um +0,15 % zu

    Amazon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    -9,80 %
    -15,66 %
    -15,15 %
    -22,11 %
    -25,75 %
    +77,10 %
    +20,90 %
    +647,52 %
    +246.769,57 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



