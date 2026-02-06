JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung von Rio Tinto bei einem Kursziel von 7500 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bergbau rücke zunehmend ins Zentrum nationaler Sicherheitsstrategien der Staaten, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstagabend in seiner Empfehlung. Bergbaukonzerne dürften 2026 strategische Veränderungen angehen und dabei auf Gelegenheiten bei Kupfer, Gold, Lithium und anderen, neuen Bereichen suchen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 76,90EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7500
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
