    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    337 Aufrufe 337 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schockt

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt vor Xetra-Start leichtes Minus bei 24.479.
    • Amazon leidet unter KI-Sorgen, Investitionen kritisch.
    • Bayer und Renk profitieren von positiven Analystenmeinungen.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schockt
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax geht es für den Dax am Freitag nicht weiter nach oben. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein leichtes Minus auf 24.479 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwischenzeitlich auf fast 24.272 Punkte gesunken, fing sich aber knapp über dem Jahrestief. Die seit Jahresanfang verzeichneten Gewinne sind aufgezehrt.

    Im nachbörslichen US-Handel zeigte sich mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon , wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet . Alphabet-Aktien waren an der Nasdaq tags zuvor zunächst um 8 Prozent abgesackt, holten die Verluste aber fast ganz auf. Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.549,56€
    Basispreis
    28,68
    Ask
    × 8,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.218,31€
    Basispreis
    28,03
    Ask
    × 8,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine gerade wie das Negativ des Booms von 2021. "Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stimmte der Jefferies-Branchenexperte Brent Thill mit Blick auf Amazon zu. Neben der Diskussion, ob und wann sich die immensen Investitionen in KI auszahlen, belastet viele Unternehmen auch das Thema KI-Konkurrenz.

    Am hiesigen Aktienmarkt fallen vorbörslich die Papiere von Bayer mit einem Plus von fast vier Prozent auf Tradegate im verglichen mit dem Xetra-Schluss. Damit würden nur noch wenige Cent zum gegen Ende Januar erreichten Hoch seit dem Herbst 2023 fehlen. Detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Ein Händler sprach von einem sehr positiven Ergebnis für Bayer.

    Eine Hochstufung für Renk gab den Papieren des Rüstungsherstellers vorbörslich Auftrieb. Exane BNP votiert nun mit "Outperform". Auch die Lufthansa -Aktien profitierten von einer positiveren Analysten-Einschätzung von Oddo BHF./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,82 % und einem Kurs von 170,3 auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,62 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +13,41 %/+44,01 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schockt Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch im Dax geht es für den Dax am Freitag nicht weiter nach oben. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein leichtes Minus auf 24.479 Punkte. Tags zuvor war der Dax …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     