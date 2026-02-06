JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Der neue Konzernchef habe bereits jetzt auf erste Veränderungen aufmerksam gemacht, die er unternommen habe, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend. Er habe auch seine Zuversicht in das 40-Milliarden-Pfund-Umsatzziel des Konzerns zum Ausdruck gebracht./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 24,88EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



