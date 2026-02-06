JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern stehe vor einem starken Wachstum des operativen Gewinns 2026 und 2027, schrieb Dominic O'Kane am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMT
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 49,19EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53,50
Kursziel alt: 52,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
