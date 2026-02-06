JPMORGAN stuft ARCELORMITTAL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 52,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern stehe vor einem starken Wachstum des operativen Gewinns 2026 und 2027, schrieb Dominic O'Kane am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 49,19EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53,50

Kursziel alt: 52,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



