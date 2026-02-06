Überraschend starker Rückschlag bei der Industrieproduktion

WIESBADEN (dpa-AFX) - In der deutschen Industrie ist die Produktion Ende des vergangenen Jahres erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung im Dezember unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Im Monatsvergleich fiel die Produktion um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der erste Produktionsdämpfer nach drei Anstiegen in Folge.

Analysten hatten nur einen leichten Dämpfer erwartet. Sie waren im Schnitt von einem Rückgang um 0,3 Prozent ausgegangen. Zudem wurden die Produktionsdaten für den Vormonat nach unten revidiert. Im November war die Fertigung demnach nur um 0,2 Prozent gestiegen. Zuvor war ein Zuwachs um 0,8 Prozent gemeldet worden.