    Staige One AG mit "Staige for Industries" auf neuem Zukunftspfad

    Staige One AG mit Staige for Industries auf neuem Zukunftspfad
    Foto: adobe.stock.com

    Essen (IRW-Press/06.02.2026) -
    * Potenzielle Projekt-Pipeline bereits mit über 6 Mio. Euro gefüllt
    * Gewinn der Toll Collect-Challenge erster wesentlicher Meilenstein
    * Vorläufige Ergebnisse 2025: EBITDA weiter verbessert, Umsatz leicht im Plus

    Neue KI-Kamera für den Reitsport

    Das Geschäftsjahr 2025 der Staige One AG (WKN A3CQ5L; Primärmarkt Börse Düsseldorf, Xetra) war geprägt vom strategischen Wechsel des zumeist kleinteiligen Sport-Broadcasting-Geschäfts hin zur KI-gestützten Bildverarbeitung für Industrie und Handel. Trotzdem ist die Entwicklung der Zusammenarbeit mit dem Reitsport-Kunden ClipMyHorse.TV, dem internationalen Marktführer im Bereich der Live-Übertragungen von Pferdesport- und Zuchtveranstaltungen, sehr positiv. Erste Kameras der hierfür speziell entwickelten KI-Kameraserie sind inzwischen ausgeliefert und bezahlt.

    ClipMyHorse.TV hat am 22. Januar 2026 verkündet, dass sie neue hochauflösende KI-Kameras mit 24K Bildauflösung in den USA installiert hat. Diese Kameras seien vollständig mobil und könnten flexibel eingesetzt werden, was ClipMyHorse.TV vor Ort deutlich mehr Vielseitigkeit verschaffe. Das Upgrade von 4K auf 24K sorge für eine deutlich sichtbare Verbesserung der Bildqualität und Zoomleistung – ein großer Fortschritt für die Produktionskapazitäten. Damit habe ClipMyHorse.TV bereits jetzt 23 KI-Kameras in den USA, den Niederlanden und in Deutschland installiert. Weitere Bestellungen sind getätigt und werden in Kürze bei Staige in Produktion gehen.

    Neuer Geschäftsbereich "Staige for Industries" mit positivem Start

    Den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten wird die Staige One AG trotz dieser nennenswerten Erfolge künftig aber auf die industriellen Anwendungen legen.

    Jan Taube, Vorstand der Staige One AG: "Die Geschäftsentwicklung unseres noch jungen Segments "Staige for Industries" verläuft äußerst dynamisch und erfolgreich. Der Sieg bei der Challenge der Toll Collect GmbH im Herbst 2025 ist ein Meilenstein für unsere neue strategische Positionierung und beweist die technische Leistungsfähigkeit unseres Teams und unseres KI-Ökosystems. In den aktuellen mobilen Mautkontrollsystemen von Toll Collect erfolgt die Erkennung der LKW-Kennzeichen durch Kamerasysteme und die Klassifizierung der Lkws durch Lidar-Sensoren. In der Challenge sollte evaluiert werden, wie man mittels Nutzung digitaler Stereoskopie die energieintensiven und aufwändigen Lidar-Systeme substituieren kann. Das ist uns gelungen."

