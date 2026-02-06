    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRingmetall AktievorwärtsNachrichten zu Ringmetall
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ringmetall: Weiter im Expansionsmodus

    Vor allem dank Zukäufen hat Ringmetall den Umsatz nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr um 7 Prozent auf 187,7 Mio. Euro gesteigert und bereinigt um einen Sondereffekt ein um 0,6 Mio. Euro höheres EBITDA von 23,0 Mio. Euro erwirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das Unternehmen weiter auf Expansionskurs mit synergetischen Akquisitionen und hält die Aktie für unterbewertet.

    Das Umfeld bleibe laut SMC-Research für Ringmetall in Teilen weiter schwierig, da sich die chemische Industrie – ein wichtiger Kunde in beiden Geschäftsfeldern – weiter in der wirtschaftlichen Talsohle befinde. Trotzdem könne sich das Unternehmen gut behaupten: Im letzten Jahr sei der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 7 Prozent auf 187,7 Mio. Euro gesteigert worden und beim EBITDA habe es lediglich einen leichten Rückgang um 3 Prozent auf 23,0 Mio. Euro gegeben, der zudem ausschließlich auf einem positiven Sondereffekt (Bargain Purchase in Höhe von 1,3 Mio. Euro) im Vorjahr beruhe. Bereinigt habe es einen Zuwachs um 0,6 Mio. Euro gegeben. Damit habe Ringmetall seine Ziele, ein Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 21 und 28 Mio. Euro, sicher erreicht.

    Hilfreich sei dabei die Fortsetzung der Expansionsstrategie mit synergetischen Zukäufen gewesen, mit denen zuletzt insbesondere der Bereich Liner gestärkt worden sei. Der hohe freie Cashflow, den das Unternehmen im Kerngeschäft erwirtschafte, liefere dafür eine starke Basis.

    Für das laufende Jahr habe sich das Unternehmen mit einem Umsatz von 185 bis 205 Mio. Euro und einem EBITDA von 21 bis 28 Mio. Euro ähnliche Ziele gesetzt wie für das Vorjahr, wobei Effekte aus weiteren Akquisitionen dabei noch nicht eingerechnet seien.

    Die Analysten rechnen insgesamt mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses, die ohne gesamtwirtschaftlichen Rückenwind in moderatem Tempo verlaufen dürfte und sich deutlich beschleunigen sollte, wenn die Rahmenbedingungen wieder besser werden. Aus diesem Grundszenario leiten sie ein aktualisiertes Kursziel von 5,00 Euro (bislang: 5,20 Euro) ab, das deutliches Aufwärtspotenzial für die günstig bewertete Aktie aufzeige. Die Analysten bestätigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.02.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.02.2026 um 6:50 Uhr fertiggestellt und am 06.02.2026 um 8:15 Uhr.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-06-SMC-Comment-Ringmetall_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Ringmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,78EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 5,00 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ringmetall: Weiter im Expansionsmodus Vor allem dank Zukäufen hat Ringmetall den Umsatz nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr um 7 Prozent auf 187,7 Mio. Euro gesteigert und bereinigt um einen Sondereffekt ein um 0,6 Mio. Euro höheres EBITDA von 23,0 Mio. Euro …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     