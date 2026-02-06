JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rückruf von Säuglingsnahrung scheine deutlich ausgeweitet worden zu sein, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Danone dürfte bei dem Thema umsichtig vorgehen und nach Österreich dürften vermutlich weitere Länder folgen. Der direkte Umsatzeinfluss bleibe aber gering, wenngleich der Markt vorsichtig bleiben dürfte./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 70,70EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



