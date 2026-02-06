JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen für das Schlussquartal von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee hob ihre Gewinnerwartungen an die französische Bank am Donnerstagabend leicht an./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMT
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 91,65EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 102
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
