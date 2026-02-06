JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen für das Schlussquartal von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee hob ihre Gewinnerwartungen an die französische Bank am Donnerstagabend leicht an./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 21:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 91,65EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 102

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



