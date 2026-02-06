JPMORGAN stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten bereits mit einer trägen Entwicklung gerechnet, aber auch das zweite Geschäftsquartal dürfte beim Wachstum unter dem Jahresziel des Medizintechnikkonzerns liegen, schrieb David Adlington am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Das Auftragsbuch überzeuge aber und im zweiten Halbjahr könnte es dann besser laufen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 41,79EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61,30
Kursziel alt: 61,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
