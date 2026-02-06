JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Abnehmmittel Wegovy dürfte der Konzern 2026 weder am unteren, noch am oberen Ende des Ausblicks landen, schrieb Richard Vosser am Freitag./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 37,85EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



