JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero vor Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel ist in seinem Ausblick vom Donnerstagabend weiterhin optimistisch für die anstehenden Resultate des vierten Quartals. Zudem dürfte die starke Geschäftsdynamik auch in den Januar hinein angedauert haben./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 19:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 23,19EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



