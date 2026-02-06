Bitcoin crasht Richtung 60.000 – nächster Halt 45.000, Worst Case "0,0 Dollar"

Der Crash am Donnerstag war Teil eines breiten Risk-off-Musters: Tech-Werte brachen ein, Softwaretitel setzten ihren Absturz fort, und Kryptowährungen wurden in großem Umfang liquidiert. Chris Weston von Pepperstone sprach von einem "Sinkflug seit Oktober", der durch das Auflösen überfüllter Positionen ausgelöst worden sei.

Bitcoin hat sich am Freitagvormittag erholt und zeitweise über 66.000 US-Dollar notiert – nur wenige Stunden nachdem die Kryptowährung im globalen Ausverkauf auf rund 60.000 US-Dollar abgestürzt war, den tiefsten Stand seit Oktober 2024. Laut Reuters lag das Tagestief bei 60.008 US-Dollar, bevor Käufer zurückkehrten und eine volatile Gegenbewegung auslösten.

Daten von CoinGecko zeigen, dass der Kryptomarkt seit dem Hoch im Oktober rund zwei Billionen US-Dollar an Wert verloren hat. Bitcoin liegt seit Jahresbeginn rund 27 Prozent im Minus, Ether rund 36 Prozent. CoinGlass meldete allein binnen 24 Stunden mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar liquidierte Long-Wetten – einer der brutalsten Margin-Flushes seit 2022.

Die Panik war auch in den Optionsmärkten sichtbar. "Die Volatilität von Bitcoin hat sich gegenüber der letzten Woche verdoppelt", zitiert Bloomberg Pratik Kala von Apollo Crypto. "Akteure wie wir und andere haben erkannt, dass dies ein Moment ist, in dem 'Blut auf den Straßen' fließt, und bieten." Gemeint sind aggressive Kaufgebote professioneller Händler, die typischerweise in Phasen extremer Angst auftreten.

Für zusätzlichen Druck sorgten mehrere schwere technische Verkaufssignale. Laut einem Bericht von Sherwood sieht Michael Purves von Tallbacken Capital Advisors eine Kombination aus dem sechsten MACD-Verkaufssignal und einem vollendeten Kopf-Schulter-Muster. Die Nackenlinie liege bei 76.000 US-Dollar – genau dort, wo der durchschnittliche Einstiegskurs von Strategy verläuft. Ein Bruch dieses Levels habe bereits "erheblichen Zwangsabbau" ausgelöst. Purves warnte zudem erneut vor einem möglichen Rückfall in Richtung 45.000 US-Dollar, seinem seit November kommunizierten Ziel.

Noch drastischer äußerte sich Richard Farr, Chefstratege von Pivotus Partners. In einer Analyse, auf die Seeking Alpha verweist, erklärte er: "Unser Bitcoin-Kursziel liegt bei 0,0. Das ist nicht nur ein Schockfaktor. Das ist das Ergebnis unserer Berechnungen." Farr begründet die Null-Projektion damit, dass Bitcoin "kein Dollar-Hedge, sondern ein spekulatives Instrument" sei, dessen Kurs eng mit dem Nasdaq korreliere. Besonders kritisierte er, dass "keine seriöse Zentralbank jemals etwas besitzen wird, bei dem Michael Saylor die Kontrolle über den Float hat".

Tipp aus der Redaktion Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

Auch auf der Nachfrageseite bleibt der Gegenwind massiv. Die Deutsche Bank meldete für Januar ETF-Abflüsse von über drei Milliarden US-Dollar, nach weiteren Milliardenabflüssen in den zwei Monaten davor. Joshua Chu von der Hong Kong Web3 Association sagte, die Branche sehe jetzt "die harte Realität echten Risikomanagements": Wer mit hohem Hebel gekauft habe, merke nun, "wie schnell Narrative implodieren".

In Asien bestätigten Händler eine gedrückte Stimmung. Damien Loh von Ericsenz Capital sieht bei 60.000 US-Dollar zwar "erkennbare Unterstützung", warnt aber vor vorschnellen Hoffnungen: Eine starke Erholung sei unwahrscheinlich, solange Liquidität dünn bleibe und Anleger Kapital aus riskanten Positionen abzögen.

Fazit: Die Erholung am Freitag zeigt, dass Marktteilnehmer die 60.000-Dollar-Marke verteidigen wollen. Doch zwischen technischen Verkaufssignalen, ETF-Abflüssen, Liquidationen und Analystenwarnungen – von 45.000 US-Dollar bis hin zum Kursziel 0 – bleibt die Stimmung extrem fragil. Die entscheidende Frage lautet nun: Hält die Unterstützung? Oder öffnet ein Bruch die Tür zur nächsten Abwärtswelle?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



