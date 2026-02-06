IT-Dienstleister Bechtle kann auch im Schlussquartal punkten
- Bechtle steigert Umsatz 2023 auf 6,4 Mrd. Euro.
- Vorsteuerergebnis fiel um 6% auf 324 Mio. Euro.
- Positiver Ausblick für 2026 trotz Herausforderungen.
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im Schlussquartal die Geschäfte deutlich ausweiten können und setzt damit den Aufschwung nach längerer Durststrecke fort. Der Umsatz legte im Gesamtjahr um rund 2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in Neckarsulm überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das Vorsteuerergebnis lag demnach bei rund 324 Millionen Euro und damit etwa 6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Bechtle hatte wegen der schwachen Konjunktur lange unter der Zurückhaltung der Kunden aus dem Mittelstand und von Behörden gelitten. "Wir gehen auch für 2026 davon aus, dass sich Bechtle positiv entwickeln wird, wenngleich die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd bleiben", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz.
Das Geschäftsvolumen stieg den Angaben zufolge im Gesamtjahr um rund 8 Prozent auf fast 8,6 Milliarden Euro. Bechtle darf sich Softwareverkäufe nicht komplett als Umsatz anrechnen, weist diese aber in der Kennzahl Geschäftsvolumen voll aus. Im vierten Quartal allein habe das Geschäftsvolumen um über 16 Prozent angezogen. Das Vorsteuerergebnis kletterte in den letzten drei Monaten um über ein Fünftel auf 121 Millionen Euro./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,27 % und einem Kurs von 38,76 auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -11,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,97 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -2,31 %/+33,68 % bedeutet.
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-verstaerkt-sich-in-portugal-mit-breit-aufgestelltem-it-systemintegrator
https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
Hier die neue Studie:
https://downloads.research-hub.de/2026%2001%2015%20Bechtle%20update%20Hungarian%20M%20A___muew7mqb.pdf
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-akquiriert-plm-spezialisten-eurosolid-in-ungarn
Die sind der größte SOLIDWORKS-Reseller in Ungarn und werden jetzt Teil der Bechtle Gruppe. Bechtle PLM ist damit künftig in neun europäischen Märkten aktiv, was zu einer weiteren Stärkung länderübergreifender Synergien führt.