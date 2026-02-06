GOLDMAN SACHS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und schwächeren Signalen für das erste Quartal lege sich Amazon klar auf einen Investitionszyklus sowohl im Cloud- als auch im Handelsbereich fest, schrieb Eric Sheridan am Freitag nach dem Quartalsbericht. So werde Amazon zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg aktuell sehr kritisch sehen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,65 % und einem Kurs von 170,6EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



