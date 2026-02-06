Silberpreis: Wo ist der Boden bei Silber?

Die Analysten der UBS stellten fest, dass der jüngste Kurssturz eher auf eine allgemeinere Risikoaversion als auf einen Einbruch der Fundamentaldaten zurückzuführen sei, warnten aber davor, dass extreme Volatilität kurzfristige Positionierungen riskant mache.

Der Silberpreis erreichte in diesem Jahr ein Rekordhoch, bevor er am vergangenen Freitag um fast 30 Prozent einbrach. Auf eine kurze Erholung in dieser Woche erfolgte auch am Mittwoch und Donnerstag eine massive Abwärtsbewegung: Silber crashte wieder zweistellig mit rund 19 Prozent und bewegt sich jetzt um die Marke von 72 US-Dollar je Feinunze.

"Da die einmonatige Volatilität des Silberpreises mittlerweile über 100 Prozent liegt, sind in naher Zukunft erhebliche Preisschwankungen wahrscheinlich", so die Bank in einer am späten Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Die UBS fügte hinzu, dass Silber ohne anhaltende Investitionsnachfrage Schwierigkeiten haben dürfte, sich über 85 US-Dollar pro Unze zu halten.

Seit Jahresbeginn verzeichnete Silber laut Daten der LSEG elf Kursbewegungen von mindestens 5 Prozent in beide Richtungen.

"Angesichts dieser Faktoren und der derzeitigen extremen Volatilität halten wir ein langfristiges Engagement in Silber auf dem aktuellen Niveau nicht für attraktiv", so die Strategen der Bank.

Die UBS ist jedoch der Ansicht, dass die längerfristigen Fundamentaldaten intakt bleiben.

"Niedrigere Nominal- und Realzinsen, die Sorge um die globale Verschuldung und die Abwertung des US-Dollars sowie unsere Erwartung, dass sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 erholen wird, dürften die Preise in die Höhe treiben."

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Die Bank geht weiterhin von einem Marktdefizit von fast 300 Millionen Unzen in diesem Jahr aus, wobei die Investitionsnachfrage voraussichtlich 400 Millionen Unzen übersteigen wird. Gleichzeitig warnt sie davor, dass erhöhte Preise den industriellen Verbrauch einschränken könnten.

Der starke Anstieg der Optionspreise hat für Anleger Möglichkeiten geschaffen, Einkommen zu generieren, indem sie sich auf einen Preisboden positionieren, anstatt auf weitere Gewinne zu setzen.

Bei einer einmonatigen Volatilität von fast 80 Prozent erklärt die UBS, dass Strategien, die davon profitieren, dass der Silberpreis über etwa 65 US-Dollar pro Unze bleibt, kurzfristig attraktiver erscheinen. Dies spiegelt die Ansicht wider, dass ein starker Einbruch unter dieses Niveau in naher Zukunft unwahrscheinlich ist, auch wenn die Preise weiterhin schwanken könnten.

Blickt man chartechnisch auf den Trendkanal, so könnte der Boden bei 62 US-Dollar je Feinunze gefunden werden. Nicky Shiels, Forschungsleiterin bei MKS Pamp, sagt gegenüber CNBC, dass der Silberpreis sogar bis auf 60 Dollar pro Unze fallen könnte.

Vasu Menon von OCBC sieht ein langfristiges Kursziel für Silber bei 134 US-Dollar pro Unze bis März 2027. Er argumentiert: Das weiße Metall findet breite Anwendung in einer Reihe von industriellen und technologischen Bereichen, darunter Solarenergie, Katalysatoren und Elektronik.

Strukturell spricht viel für eine langfristige Aufwärtsbewegung, aufgrund der Bedeutung von Silber, gerade auch für die industrielle Anwendung. Aber das Momentum ist gebrochen und damit auch das Vertrauen am Markt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 74,28USD auf Lang & Schwarz (06. Februar 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,33 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vorsicht, geheim! Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!