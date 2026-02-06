    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Überwiegend schwach - Japanische Aktien gefragt

    • Aktienmärkte in Fernost geben weiter nach.
    • Nikkei 225 steigt leicht, Toyota hebt Gewinnausblick.
    • Chinesische Indizes und Südkorea zeigen Abwärtstrend.
    Aktien Asien - Überwiegend schwach - Japanische Aktien gefragt
    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag zumeist weiter nachgegeben. Damit knüpften sie an die Vortagesverluste an. Belastend wirkten sich die deutlichen nachbörslichen Verluste von Amazon aus.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,81 Prozent auf 54.253,68 Punkte zu. Er entzog sich damit der Abwärtsentwicklung der anderen Börsen und lag auf Wochensicht leicht im Plus. Zu der Erholung trugen die Gewinne der Toyota -Aktie bei. Der weltgrößte Autobauer hatte seinen Gewinnausblick angehoben. Zugleich macht der VW -Rivale den bisherigen Finanzvorstand Kenta Kon ab April zum Unternehmenschef.

    In Südkorea setze sich unterdessen die Korrektur vom Vortag fort, wobei sich die Kurse im Handelsverlauf etwas stabilisierten. Auch am australischen Markt ging es nach unten. Der S&P/ASX 200 verlor zwei Prozent auf 8.708,83 Punkte.

    An den chinesischen Märkten war ebenfalls Zurückhaltung angesagt. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,57 Prozent auf 4.643,60 Zähler, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt ein Prozent nach. Im Wochenvergleich lag der Hang-Seng damit im Minus./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,14 % und einem Kurs von 171,6 auf Tradegate (06. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -15,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,60USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +60,41 %/+81,40 % bedeutet.




