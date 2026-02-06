Hims & Hers Health Registered (A) Aktie weiter abwärts - -9,64 % - 06.02.2026

Die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie ist bisher um -9,64 % auf 18,000€ gefallen. Das sind -1,920 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,64 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Hims & Hers Health Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -53,99 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -28,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -41,26 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hims & Hers Health Registered (A) eine negative Entwicklung von -36,54 % erlebt.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -28,17 % 1 Monat -41,26 % 3 Monate -53,99 % 1 Jahr -56,12 %

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Es gibt 219 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,93 Mrd. € wert.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.